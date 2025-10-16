وزیر دادگستری :
تشکیل پرونده برای عاملان بیثباتی بازار و اخلال در نظام اقتصادی
وزیر دادگستری گفت: برای چند شرکت متخلف که باعث بیثباتی کالاهای اساسی در بازار و اخلال در نظام اقتصادی شدهاند پرونده تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، امین حسین رحیمی در همایش سراسری مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مشهد افرود: پرونده این متخلفان در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
او ادامه داد: اخیراً مصوبهای در ستاد تنظیم بازار ارائه شده است که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشود، توزیع آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، انجام شود.
وی تاکید کرد: تلاش میکنیم نظارت بیشتری بر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشود، صورت بگیرد.
وزیر دادگستری افزود: در همین راستا تفاهمنامهای با این شرکت و وارد کنندهها تنظیم شده است که کالاها از بنادر، دریافت و در اختیار استانها قرار گیرد.