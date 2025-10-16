معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا باید به عنوان نهاد‌های مردمی و دانشی، در تقویت هویت شهری، فرهنگی و اجتماعی کشور نقشی فعال ایفا کنند.

در همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات که روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور استانداران، فرمانداران، مدیران کل انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استان‌های البرز، تهران، قم، قزوین، گیلان و مازندران در مجموعه ایثار شهرستان ساوجبلاغبرگزار شد گفت:این نشست دومین همایش آموزشی منطقه‌ای از مجموعه هفت منطقه انتخاباتی کشور است، این همایش‌ها فرصت مغتنمی برای تبادل تجربیات، آموزش تخصصی و هم‌افزایی بین مدیران سیاسی، فرمانداران و مسئولان اجرایی انتخابات در سراسر کشور است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، زینی‌وند

وی گفت: فرمانداران و مدیران سیاسی باید بتوانند گفتمان انسجام و وحدت را به زبان مردم ترجمه کنند؛ به‌گونه‌ای که افکار عمومی احساس کند مسئولان، سخنگوی دل مردم هستند. این انسجام اجتماعی، پشتوانه اصلی مشارکت مردم در انتخابات و سایر عرصه‌های ملی است.

وی گفت:هدف ما در ستاد انتخابات کشور، برگزاری انتخاباتی شفاف، امن، قانونمند و قابل ارائه به دنیا است و با همکاری استانداری‌ها، فرمانداران و همه دستگاه‌ها، شاهد انتخاباتی سالم و پرشور در سراسر کشور خواهیم بود.