برخورد پرشیا با کمپرسی در محور سلماس _ارومیه ۲ مصدوم برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت : گزارشی مبنی بر برخورد خودروی پرشیا با کمپرسی در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.