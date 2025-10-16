به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت : گزارشی مبنی بر برخورد خودروی پرشیا با کمپرسی در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.



حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.