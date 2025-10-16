برگزاری انتخاباتی سالم و امانتدارانه تضمینکننده اعتماد مردم است
استاندار البرز گفت: انتخابات مظهر مردمسالاری دینی و تجلی عقلانیت در نظام جمهوری اسلامی است؛ همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید فرمودهاند، انتخابات جلوه اراده ملت در تعیین سرنوشت خویش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مجتبی عبداللهی در همایش آموزشی منطقهای انتخابات که با حضور فرمانداران، مدیران کل انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانهای منطقه برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتخابات به عنوان جلوهای از عقلانیت و اراده مردم، بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم، دقیق و امانتدارانه تأکید کرد.
استاندار البرز با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات افزود: «انتخابات پیشرو از جنبههای مختلف دارای اهمیت ویژهای است و برگزاری آن نیازمند هماهنگی، دقت و بهرهگیری از خرد جمعی همه دستاندرکاران است.»
او با اشاره به چالشهای اجرایی در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: برگزاری انتخابات شوراها به مراتب پیچیدهتر از انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ چرا که در شوراها و روستاها با گستره وسیعتری از داوطلبان مواجه هستیم و گاه فرآیندهای بررسی صلاحیت یا انتخاب شهردارها نیز مشکلاتی ایجاد میکند. در حالی که در انتخابات مجلس، داوطلبان از مدتها قبل شناسایی، ارزیابی و پرونده آنان بررسی میشود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و بدون کوچکترین شائبه است تا اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود. میتوان با دقت، سلامت و امانتداری، انتخاباتی بیحاشیه و موفق برگزار کرد.