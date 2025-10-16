به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مجتبی عبداللهی در همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات که با حضور فرمانداران، مدیران کل انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استان‌های منطقه برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتخابات به عنوان جلوه‌ای از عقلانیت و اراده مردم، بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم، دقیق و امانت‌دارانه تأکید کرد.

وی گفت: انتخابات مظهر مردم‌سالاری دینی و تجلی عقلانیت در نظام جمهوری اسلامی است؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید فرموده‌اند، انتخابات جلوه اراده ملت در تعیین سرنوشت خویش است.

استاندار البرز با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات افزود: «انتخابات پیش‌رو از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت ویژه‌ای است و برگزاری آن نیازمند هماهنگی، دقت و بهره‌گیری از خرد جمعی همه دست‌اندرکاران است.»

او با اشاره به چالش‌های اجرایی در حوزه شورا‌های اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: برگزاری انتخابات شورا‌ها به مراتب پیچیده‌تر از انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ چرا که در شورا‌ها و روستا‌ها با گستره وسیع‌تری از داوطلبان مواجه هستیم و گاه فرآیند‌های بررسی صلاحیت یا انتخاب شهردار‌ها نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند. در حالی که در انتخابات مجلس، داوطلبان از مدت‌ها قبل شناسایی، ارزیابی و پرونده آنان بررسی می‌شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و بدون کوچک‌ترین شائبه است تا اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود. می‌توان با دقت، سلامت و امانت‌داری، انتخاباتی بی‌حاشیه و موفق برگزار کرد.