نخست وزیر عراق امروز در بغداد با ژنرال کریستوف هینتسه، فرمانده ناتو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق امروز در بغداد با ژنرال کریستوف هینتسه، فرمانده ناتو در عراق دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، دو طرف درباره همکاریهای مشترک میان عراق و ناتو در زمینههای نظامی و آموزشی بحث و تبادل نظر کردند.
السودانی در این دیدار با تأکید بر اهمیت گسترش روابط همکاری میان بغداد و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، گفت: عراق از حضور ناتو برای ارتقای توان آموزشی و فنی نیروهای مسلح خود در شاخههای مختلف بهرهبرداری میکند.
وی افزود: این همکاریها به تقویت ظرفیتهای نظامی و افزایش آمادگی رزمی نیروهای عراقی کمک میکند.
از سوی دیگر، ژنرال هینتسه ضمن تمجید از عملکرد نیروهای امنیتی عراق و توانایی آنان در حفظ ثبات و امنیت در سراسر کشور، تأکید کرد، ناتو خواهان توسعه روابط با عراق است و از حمایت رسمی دولت بغداد از فعالیتهای ناتو قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به سفر اخیر نخستوزیر عراق به مقر ناتو در بروکسل و دیدار وی با دبیرکل و مقامات کشورهای عضو، گفت: این دیدارها زمینه را برای تقویت همکاریهای آینده میان دو طرف فراهم کرده است.