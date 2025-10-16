به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: اجرای طرح هادی آسفالت معابر روستایی در آذربایجان غربی در سال جاری در ۳۸۰ روستای استان با مساحت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع اجرا شده است.

علیرضا مقدم با بیان این که در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع اجرای آسفالت معابر روستایی انجام شده بود افزود: در مجموع طی دو سال گذشته ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع از معابر روستا‌های استان آسفالت ریزی شده که نسبت به شاخص‌های سال‌های گذشته این آمار قابل توجه است.

او خاطرنشان کرد: در سال مالی جدید با تصویب نمایندگان طرح قیر رایگان برای آسفالت معابر روستایی مجددا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که امیدواریم با همراهی مجموعه دهیاران و مسئولان استان شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه در استان باشیم.