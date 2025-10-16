به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان‌غربی، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهدا تجسم اخلاص‌اند؛ آنان نه برای نام، نه برای نان، بلکه برای رضای خدا پای در میدان گذاشتند و خون خود را نثار عزت اسلام کردند.

حجت‌الاسلام صفدر محمدی در ادامه افزود: روحانیت در طول تاریخ، پرچم‌دار جهاد فکری و عملی بوده و شهدای روحانی، پیوند دهنده سنگر علم و میدان عمل‌اند.

وی سپس تصریح کرد: امروز وظیفه طلاب و روحانیون، تداوم راه آن عزیزان با اخلاص، بصیرت و خدمت بی‌منت به مردم است.

امام جمعه شاهین دژ نیز دراین مراسم با گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان روحانی گفت:در طول تاریخ انقلاب اسلامی روحانیت در دفاع از دستاورد‌ها انقلاب اسلامی شهیدان زیادی را تقدیم نموده که امروز پاسداشت و ادامه راه این شهیدان وظیفه همه ماست.

حجت الاسلام مرادی همچنین گفت:دشمنان انقلاب اسلامی از اندیشه و تفکر روحانیت و فرهنگ شهادت بیم و هراس دارند

این یادواره که در امتداد کنگره شهدای روحانی استان برگزار ودر پایان از تصویر شهید روحانی ولی زاده رونمایی شد.