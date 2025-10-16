دیدار اعضای فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور با وزیر امور خارجه
اعضای فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور با وزیر امور خارجه دیدار کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روحالله نجابت سخنگوی فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور با اشاره به نشست این فراکسیون با وزیر امور خارجه، گفت: در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات و در عین حال ظرفیتها و فرصتهای ایرانیان خارج از کشور، گزارش اقدامات وزارت امور خارجه احصا و برنامههای وزارت امور خارجه و شیوه کمک به دستگاههای اجرایی در جهت حل مسائل ایرانیان خارج از کشور مرور شد.
سخنگوی فراکسیون ایرانیان خارج از کشور افزود: بر اساس مفاد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت موظف است با ایجاد شورای عالی حمایت از ایرانیان، هماهنگی لازم میان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را برای اجرای سیاستهای حمایتی فراهم کند و ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور خواهد بود و دبیرخانه آن در وزارت امور خارجه مستقر میشود .
همچنین از مهمترین محورهای این قانون میتوان به تسهیل صدور گذرنامه، کارت ملی و خدمات کنسولی برای ایرانیان خارج از کشور، رفع محدودیتها و موانع حقوقی بازگشت برخی ایرانیان مقیم خارج، فراهمسازی شرایط بازگشت نخبگان و متخصصان ایرانی، ایجاد زمینههای سرمایهگذاری و انتقال فناوری از سوی ایرانیان مقیم خارج و حمایت فرهنگی و آموزشی از ایرانیان نسل دوم و سوم خارج از کشور اشاره کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اعلام کرده که اجرای این قانون با تشکیل کارگروههای مشترک میان وزارتخانهها امور خارجه، اقتصاد، علوم و کشور آغاز خواهد شد. همچنین قرار است سامانه ملی بازگشت ایرانیان تا پایان سال فعال شود تا متقاضیان بتوانند از طریق آن درخواست بازگشت، اشتغال و سرمایهگذاری خود را ثبت کنند.