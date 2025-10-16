پخش زنده
معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ظهر امروز برای شرکت در اجلاس «پسماند صفر» وارد استانبول شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ خانم شینا انصاری در این اجلاس که بین روزهای ۲۵ تا ۲۷ مهرماه در استانبول با همکاری وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه و با مشارکت سازمانهای بینالمللی برگزار خواهد شد شرکت کرده و در حاشیه اجلاس نیز چند دیدار دوجانبه خواهند داشت.
انتقال مفاهیم مربوط به پسماند صفر از سطح قانونگذاری به اجرا در سطوح شهری، منطقهای و محلی، معرفی مدلها و رویکردهای موفق در کشورها و شهرهای مختلف و امکان تطبیق آنها، بحث در مورد منابع مالی لازم برای پروژههای محلی و نوآوریهای زیستمحیطی، ایجاد شبکههای بین دولتی، محلی، بینالمللی برای پیشبرد پروژههای مشترک و تأکید بر اینکه مدیریت پسماند تنها موضوع فنی نیست از جمله محورهای اصلی این اجلاس بین المللی می باشند.
در این اجلاس سه روزه نمایندگان دولتی، شهرداریها، سازمانهای مدنی، آکادمیسین ها، بخش های خصوصی و سازمانهای بینالمللی از حدود ۱۰۴ کشور جهان شرکت خواهند داشت.
این اجلاس روز جمعه با سخنرانی امینه اردوغان همسر رییس جمهوری ترکیه آغاز خواهد شد.
دیدار با امینه اردوغان یکی از برنامه های معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در این اجلاس می باشد.
معاون رئیس جمهور همچنین در روز دوم این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.