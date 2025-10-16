به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین تجلیل ار خادمین اربعین حسینی با حضور مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و همکاران این اداره در نمازخانه بقیة الله اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: با تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی مجاهدان راهساز تردد زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی تمرچین سهولت یافت و این مساله قابل تقدیر است.

پیمان آرامون افزود: مجاهدان راهساز در کنار توسعه راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی وایمن سازی مسیر‌های مواصلاتی، به صورت خودجوش در موکب این اداره کل به زائران اربعین حسینی ارائه خدمات کردند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این اداره کل و مجموعه‌های تابعه بیش از ۷۰ نوع خدمت را به عموم مردم ارائه می‌کند که این مساله نشان از جایگاه ویژه خدمات‌رسانی راه و شهرسازی در آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: با هماهنگی بین دستگاهی ارائه خدمات راه و شهرسازی بهینه سازی شده و ساماندهی شده و این امر لازمه توسعه بیش از پیش استان است.

آرامون تاکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مدیریت بهینه منابع، پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای با سرعت و کیفیت مطلوب پیش رفته‌اند که این امر رضایت ذی‌نفعان را به همراه داشته است.