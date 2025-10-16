پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران (ایمیدرو) در بازدید از طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب بر همافزایی برای رفع موانع پیشرفت این طرح تاکید کرد.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، مسعود سمیعی نژاد در این بازدید که با حضور مجری و سایر ارکان طرح و با بررسی ابعاد فناورانه طرح نفلین سینیت انجام شد ضمن ارزیابی روند اجرایی طرح، بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در پیشبرد آن تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در زنجیره تأمین آلومینا کشور، خواستار رفع موانع موجود با همکاری و همیاری نزدیک میان کارفرما و پیمانکار شد و افزود: همافزایی میان بخشهای اجرایی و فنی، شرط لازم برای تحقق اهداف این طرح ملی است.
این بازدید که در سفر رئیس هیئت عامل به همراه وزیر صمت به آذربایجان شرقی صورت گرفت، در راستای سیاستهای ایمیدرو برای حمایت از طرحهای معدنی با ارزش افزوده بالا و تقویت زیرساختهای تولیدی در مناطق مستعد کشور انجام شد.