از هفته دوم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم پاس همدان عصر امروز میزبان دنا یاسوج بود تا برای کسب نخستین پیروزی فصل خود تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اما این تیم میهمان بود که توانست با گل دقیقه ۵۲ رضا سلطانی بازی پر برخوردار امروز را ببرد وبا سه امتیاز شیرین رهسپار خانه شود.
تیم پاس در بازی امروز علیرغم برتری نسبی خود وخلق چند موقعیت بوِیژه در نیمه دوم نتوانست از موقعیتهای بدست آمده استفاده کند.
تیم فوتبال پاس همدان در بازی نخست خود هم نتوانسته بود شایان دیزل فارس را از پیش رو بردارد وبه تک امتیاز بازی رضایت داده بود.