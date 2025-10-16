وزیر کشور گفت: در مراحل بعدی، انتخابات تناسبی در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز اجرا خواهد شد. در صورت موفقیت و استقبال، احتمال تعمیم این مدل به انتخابات مجلس نیز وجود دارد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: برای نخستین‌بار، انتخابات شورا‌ها به‌صورت تناسبی برگزار خواهد شد و این مدل در مرحله اول تنها در تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: در مرحله بعدی این شیوه در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز اجرا خواهد شد. در صورت موفقیت و استقبال، احتمال تعمیم این مدل به انتخابات مجلس نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: «انتخابات تناسبی موجب افزایش مشارکت سیاسی، تقویت فعالیت حزبی و شنیده‌شدن صدای تمامی جریان‌ها در شورا‌ها خواهد شد. در این مدل، ممکن است حزبی اکثریت آرا را کسب نکند، اما به نسبت آرایی که به‌دست می‌آورد، دارای کرسی می‌شود. این مدل به وفاق، کار گروهی و حضور متوازن جریان‌ها در شورا کمک می‌کند و باعث می‌شود هیچ گروهی کنار نماند.»

وزیر کشور همچنین افزود: «در انتخابات تناسبی، همه احزاب و جبهه‌های دارای مجوز قانونی می‌توانند لیست ارائه دهند. به هر لیست یک کد اختصاص داده می‌شود؛ مثلاً حزبی ممکن است لیستی ۲۱ نفره ارائه دهد که با یک کد مشخص (مانند ۲۲ یا ۲۳) شناخته می‌شود. مردم در روز انتخابات با انتخاب آن کد، به کل آن لیست رأی می‌دهند.»

وی تاکید کرد: در کنار رأی به لیست‌های حزبی، امکان رای‌دادن به افراد مستقل نیز وجود دارد. مردم می‌توانند هم به کاندیدا‌های حزبی و هم به افراد مستقل رای بدهند.

به گفته او، این مدل فرصتی فراهم می‌آورد که تمامی سلایق و گروه‌ها در فرآیند سیاسی مشارکت داشته باشند.

وزیر کشور تأکید کرد: «ما در دولت معتقدیم که وظیفه‌مان ایجاد فرصت برابر و فراهم‌کردن بستر مناسب برای مشارکت همه احزاب و گروه‌ها است. هیچ نگاه جانب دارانه‌ای وجود ندارد. ما دولت همه مردم هستیم؛ چه آنها که به دولت رأی داده‌اند، چه آنها که رأی نداده‌اند یا حتی شرکت نکرده‌اند. باید زمینه‌ای فراهم کنیم که همه در سرنوشت خود سهیم باشند.»