بانو کرباسی (فرزند شیراز) اولین شهید راه قدس، امسال به عنوان شهید شاخص سال انتخاب شده است.

این بانوی شیرازی بیست سال پیش با رضا عواضه همکلاسی لبنانیش در ایران ازدواج کرد و راهی لبنان شد هر دو در رشته کامپیوتر درس خوانده بودند و از نیرو‌های موثر حزب الله در برنامه نویسی و هک کردن گنبد آهنین رژیم صهیونیستی بودند.

به مناسبت هفته ایران جان، فارس ایران در پلاک معرفت این هفته نگاهی داریم به زندگی و مجاهدت این بانوی قهرمان.