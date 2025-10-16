پخش زنده
تیم ملی گلبال مردان کشورمان در دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ پاسفیک، تیم ملی استرالیا را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال مردان ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ پاسفیک، با نتیجه پرگل ۵ بر ۱ از سد تیم ملی استرالیا عبور کرد.
این رقابتها که تا ۲۹ مهر به میزبانی اسلامآباد پاکستان در حال برگزاری است، شاهد عملکرد درخشان ملیپوشان گلبال کشورمان بوده است.
در این دیدار، تیم ایران با گلهای میلاد سوری و نعمت سرافراز در نیمه نخست با برتری ۲ بر ۱ به رختکن رفت. در نیمه دوم، حملات ایران ادامه یافت و نعمت سرافراز با دو گل دیگر هتتریک کرد؛ همچنین علیرضا باقری نیز گل پنجم ایران را به ثمر رساند تا نتیجه نهایی ۵ بر ۱ به سود کشورمان رقم بخورد.
ملیپوشان گلبال ایران فردا در سومین دیدار خود به مصاف تیم ملی تایلند خواهند رفت و امیدوارند با ادامه روند پیروزیها، گام بلندی برای صعود به مراحل نهایی این رقابتها بردارند.