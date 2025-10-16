سید عبدالملک بدرالدین، رهبر انصارالله یمن گفت: ایران با پایداری و استواری، فداکاری‌های بزرگی در حمایت از آرمان فلسطین انجام داده و هیچ فشار و تهدیدی نتوانسته این موضع را تغییر دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عبدالملک بدرالدین ، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنرانی هفتگی خود، به موضوعات مختلف جهان اسلام به خصوص آخرین تحولات غزه و یمن پرداخت.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، سید عبدالملک بدرالدین، رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز، گفت: در سالگرد شهادت فرمانده بزرگ، یحیی السنوار، درس‌های بزرگی را که او برای نسل‌ها ماندگار کرد، یادآور می شویم.



شهید السنوار نماد پایداری فلسطین و فداکاری در راه خداست.

شهید السنوار از نظر سطح توجه و جهاد و آنچه در عرصه جهاد ارائه کرد، دارای ارزش‌های بزرگ و آگاهی بالایی بود که مکتبی الهام‌بخش برای نسل‌ها محسوب می‌شود. جبهه حزب الله در خط مقدم کسانی است که بزرگ‌ترین فداکاری ها را کردند و در رأس آنان شهید بزرگ سید حسن نصرالله قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران با استقامتی تزلزل‌ناپذیر، بدون توجه به هرگونه فشاری، در راه حمایت از فلسطین بیشترین فداکاری را کرد. جمهوری اسلامی، فرماندهان مجاهد بسیاری را تقدیم کرده که در رأس آنان فرمانده بزرگ شهید قاسم سلیمانی قرار دارد.

نیروهای مسلح یمن در چارچوب مواضع حق طلبانه نیروهای خود را فدا کرد

نیروهای مسلح یمن در چارچوب مواضع حق طلبانه و صادقانه خود که همان موضع رسمی و مردمی یمن است، نیروهای خود را فدا کرد. با وجود اقدامات آمریکا که تلاش کرد ملت را در تنگنا قرار دهد مردم ما به میدان آمد تا خودش به تنهایی درباره مردم فلسطین تصمیم بگیرد.