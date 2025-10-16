به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، سید عبدالملک بدرالدین، رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز، گفت: به خانواده شهید الغماری، همرزمان او و همه آزادگان، شهادت او را تبریک و تسلیت می گوییم. شهید الغماری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن)، نقش بزرگی در پشتیبانی از غزه داشت و از زمان شهادت او، همرزمانش راه جهاد را ادامه می دهند.
رژیم اشغالگر تصور می کرد با حمایت آمریکا و مشارکت او، به همه اهدافش خواهد رسید.
رهبر انصارالله: با وجود حمایت همه جانبه آمریکا دشمن صهیونیستی شکست خورد
سید عبدالملک بدرالدین، رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز، گفت: در صدر شهیدان مردم ما، مسئولان در دولت بهویژه نخستوزیر و از نیروهای مسلح و از مردم عزیزمان از همه قشرها قرار دارند.
در سالگرد شهادت السنوار، بر شکست دشمن صهیونیستی و حامیانش بهویژه آمریکا متمرکز میشویم که مجبور شدند در چارچوب یک توافق مبادله وارد مذاکره شوند.
با وجود حمایت همه جانبه و مطلق آمریکا و حمایت کامل و گسترده غرب و جنبش صهیونیسم، دشمن صهیونیستی شکست خورد.
دشمن صهیونیستی درباره اسرائیل بزرگ و تغییر خاورمیانه صحبت کرد، اما در اهداف عملیاتی خود که در صدر آنها حل مساله تسلط بر نوار غزه و پایان دادن به مقاومت بود، شکست خورد.
دشمن صهیونیستی در بازپسگیری اسیران خود بدون توافق تبادل شکست خورد.دشمن صهیونیستی و حامیانش و به همراه شریک آمریکاییاش، به طور کامل در بازپسگیری اسیران خود بدون یک توافق تبادل شکست خوردند.دشمن با جنایات عظیم و بسیار هولناک خود نتوانست اراده مردم فلسطین و رزمندگانش را در هم بشکند.
با توجه به امکاناتی که دشمن صهیونیستی در اختیار داشت و حمایتی که آمریکا و غرب از آن داشتند، این توافق نشاندهنده شکست بسیار بزرگ برای دشمن بود.
رهبر انصارالله یمن افزود : دشمن صهیونیستی میتوانست از اولین روز پس از عملیات طوفان الاقصی وارد یک توافق مبادله اسرا شود و منطقه را از تمام جنایات و طغیانی که مرتکب شد، مصون بدارد.دشمن صهیونیستی کل وضعیت عمومی منطقه را تا آستانه یک جنگ بزرگ و جنگ همهجانبه و رویدادهای عظیمی که در سطح جهانی تأثیرات خود را داشت، برد.
کمکهای بشردوستانه حقی برای مردم فلسطین است تا مایحتاج و نیازهای ضروری زندگی به دست آنان برسد.در چارچوب توافق، ارقام مشخصی به عنوان حداقل آنچه به نوار غزه وارد میشود وجود دارد و با این حال دشمن میکوشد آنچه را وارد میشود کاهش دهد.بر بدنهای اسیران آزاد شده آثار شکنجه مشاهده میشود.
شکنجه اسرا از جنایات بزرگ علیه مردم فلسطین و از جرایم هولناکی است که دشمن صهیونیستی مرتکب میشود.
دشمن صهیونیستی، دشمنی جنایتکار و رها شده است، نه به اخلاق و ارزشها پایبند است و نه به پیمانها و قوانین.
در مورد پیکرهای شهدا، آشکار بود که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات نسلکشی شده است.
رهبر انصارالله یمن: امیدواریم آتشبس در غزه ادامه یابد
به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، سید عبدالملک بدرالدین، رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز، گفت: برخی از پیکرهای شهدا که بازگردانده شد، شهدا در حالت چشمبسته و دستبسته بودند.
در برخی پیکرهای اسیران آشکار است که رژیم صهیونیستی جنایتی هولناک و وحشیانه و بسیار شنیع با زیر گرفتنشان با تانکها مرتکب شده است.
دشمن صهیونیستی مدام کوشید تا مانع هرگونه نمایش شادی برای بازگشت اسرا نزد خانوادهها و عزیزان و مردمشان، شود.همزمان با توافق در نوار غزه، دشمن صهیونیستی کوشید عوامل خائن خود را که به مردم و آرمان و امت خود خیانت کردند، به حرکت وادارد.عوامل خائن در نوار غزه همراه با دشمن صهیونیستی جنگیدند و علاوه بر غارت و چپاول همراه با او مرتکب جنایات علیه مردم فلسطین شدند.دشمن کوشید عوامل را برای تسلط بر برخی مناطق در نوار غزه تحت عنوانهایی از جمله "مشروعیت" و "جنگ داخلی" به حرکت درآورد.
دشمن میخواست حرکت عواملش را تنها به عنوان یک جنگ داخلی بین گروهی از فلسطینیان علیه مقاومت نشان دهد، اما در این کار شکستی مفتضحانه خورد.
رهبر انصارالله یمن گفت : دستگاههای امنیتی وابسته به وزارت امور داخلی در نوار غزه در مقابله با عوامل خائن موفق عمل کردند و اقداماتی برای جلوگیری از سلطه جویی انجام دادند.
وزارت امور داخلی در نوار غزه عملیات مهم و ضروری خود را علیه آن باندهای جنایتکار خائن و عامل دشمن صهیونیستی انجام داد. موضع مردم در سطح عشایر و بقیه مردم فلسطین از همه قشرها، کاملاً واضح و قاطع، همسو با مقاومت و علیه عوامل رژیم صهیونیستی بود.موضع همسو فرماندهی مرکزی آمریکا با این باندهای جنایتکار در نوار غزه جالب توجه است.فرماندهی مرکزی آمریکا در همبستگی خود با عوامل، از زبانی استفاده کرد که حاکی از تاسف و درد برای فلسطینیان بیگناه بود.در صورتی که آمریکا به مشارکت در تمام جنایات دشمن صهیونیستی که کل مردم فلسطین را هدف گرفته، شناخته شده است.آیا آمریکا نگران مردم درد کشیده فلسطین است، در حالی که با سلاح و طرح ریزی و مشارکت مستقیمش، هزاران کودک و زن را به همراه دشمن صهیونیستی کشته است؟
آنچه امیدواریم این است که توافق آتشبس ادامه یابد و برای فلسطینیان با پشتیبانی گسترده، بازسازی میسر شود و تجاوز به نوار غزه متوقف گردد.
وی افزود : بسیار مهم است که حالت هوشیاری و آمادگی به طور مستمر برقرار باشد.
دشمن صهیونیستی جز با اجبار ملزم نمیشود بنابراین آمادگی مستمر و هوشیاری بالا و همراهی مداوم و آمادگی برای هرگونه تحولاتی ضروری است.
از مهمترین تحولات عملیات طوفان الاقصی این است که یک درگیری نظامی بزرگ در چنین سطحی برای مدت دو سال به طول انجامید.
جبهههای پشتیبانی از مهمترین تحولات در این دور مهم پس از عملیات طوفان الاقصی هستند.