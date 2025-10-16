پخش زنده
مستند توانمندیهای بانوان سرزمینم باهدف معرفی بانوان توانمندبیسرپرست، بدسرپرست و دارای معلولیت از صدا وسیمای آذربایجان غربی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مجموعه تلویزیونی «توانمندیهای بانوان سرزمینم» این هفته مهمان فاطمه بلخکانلو، کارآفرین موفقی است که باوجود معلولیت، خیاطی را بهعنوان حرفه انتخاب و در کسوت مربی مشغول به آموزش دیگر بانوان شهرش است.
مستند توانمندیهای بانوان سرزمینم این هفته به زندگی شخصی و شغلی فاطمه بلخکانلو که از ناحیه دستوپا معلول است، میپردازد. در این مستند از علل و نحوه انتخاب مسیر پیشرو، موفقیتها و شکستها، راهاندازی کارگاه خیاطی و دیگر توانمندیهای این کارآفرین نمونه آشنا میشویم.
مستند توانمندیهای بانوان سرزمینم باهدف معرفی خانمهای بیسرپرست، بدسرپرست و معلول جسمی که با ایجاد مشاغل خانگی معیشت خود و خانواده را تأمین میکنند، پخش میشود.
مجموعه تلویزیونی «توانمندیهای بانوان سرزمینم» به تهیهکنندگی شمیل شیرعلیزاده پنجشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۲۰ به مدت ۲۸ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش میشود.