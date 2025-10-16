تیم بسکتبال کاله مازندران در دیداری حساس میزبان خود، تیم صدرنشین طبیعت اسلامشهر را شکست داد و به جمع تیم‌های بالای جدول رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چارچوب هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، تیم کاله مازندران امروز پنجشنبه در یک دیدار حساس و مهم، توانست تیم صدرنشین طبیعت اسلامشهر را با نتیجه قاطع ۱۰۴ بر ۸۵ در زمین خودش شکست دهد و سه امتیاز باارزش این بازی را به خانه ببرد.

این بازی که از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی اسلامشهر برگزار شد، با برتری کاله مازندران با ۱۹ امتیاز اختلاف به پایان رسید و این تیم را به جمع تیم‌های بالای جدول رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال رساند.

کاله مازندران که در دو بازی ابتدایی فصل، یک برد و یک باخت را تجربه کرده بود، با این پیروزی مهم، دومین برد خود را در این فصل به دست آورد و موقعیت خوبی در جدول رقابت‌ها پیدا کرد.

تیم طبیعت اسلامشهر که تا قبل از این بازی با دو پیروزی پیاپی در صدر جدول قرار داشت، با این شکست، جایگاه خود را در جدول از دست داد.

این پیروزی برای تیم بسکتبال کاله مازندران که تحت هدایت فرزاد کوهیان بازی می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و روحیه خوبی را در بین بازیکنان این تیم ایجاد کرد.

شایان ذکر است کاله مازندران در بازی اول فصل با نتیجه ۷۴-۶۴ از تیم استقلال تهران شکست خورده بود، اما در هفته دوم با نتیجه ۶۸-۵۸ میزبان خود، تیم گلنور اصفهان را شکست داده بود.