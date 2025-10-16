به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی صدری، مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان، خطاب به ورزشکاران تأکید کرد: هویت دو بخش دارد؛ دومین بخش (اینکه چه کسی می‌توانید باشید)، آینده شما را تضمین می‌کند.

افتتاحیه این رویداد ملی، با رژه تیم‌ها، حمل پرچم مسابقات، و اجرای حرکات نمایشی همراه بود. این المپیاد ویژه رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال است و مسابقات آن تا ۲۹ مهرماه در ۲۵ استان کشور پیگیری خواهد شد.

در این المپیاد، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، پیام وزیر ورزش را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده است:این المپیاد ورزشی صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه تجلی عینی سیاست‌های کلان ورزش کشور در مسیر توسعه، کشف استعداد‌ها و تقویت سرمایه‌های انسانی است؛ قهرمانی حقیقی فراتر از کسب مدال، افزایش توانمندسازی روزانه در تمام حوزه‌ها، تاب‌آوری در برابر چالش‌ها و تداوم حرکت با امید و عزم راسخ معنا

وی تأکید کرد که ورزشکاران نه‌تنها در حال ساختن آینده ورزش کشور هستند، بلکه در حال ترسیم تصویری درخشان از بانوی ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی هستند و با هر تلاش، ایران قوی ساخته می‌شود.

در ادامه این مراسم، مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، با ابراز خوشحالی از میزبانی این رویداد ملی، بر نقش محوری هویت در تضمین آینده تأکید کرد و گفت: آینده ایران ما به دست تک تک شما ساخته خواهد شد؛ هویت شما آینده شما را تضمین می‌کند.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر با مشارکت ۲۸ فدراسیون و انجمن ورزشی در ۴۰ ماده رقابتی در حال برگزاری است و مراسم اختتامیه آن نیز در استان یزد برگزار خواهد شد.