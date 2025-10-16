پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تفاهم نامه ایمنی کارگاههایساختمانی در آذربایجانغربی بین اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با هدف صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کارگاههای ساختمانی استان به امضا رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهار داشت: در این راستا باید از ظرفیت مهندسان در افزایش ضریب ایمنی کارگاههای ساختمانی بیش از پیش استفاده شود.
پیمان آرامون ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای فنی و تخصصی و بهرهمندی از توان صنعت ساختمان در استان باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: این تفاهم نامه در راستای صیانت از نیروی کار و ایمنسازی محیط کارگاههای ساختمانی و اجرایی شدن مجموعه مقررات ملی ساختمان و آئیننامههای حفاظتی مرتبط با ایمنی در عملیات ساختمانی به امضا رسیده و اجرایی خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اضافه کرد: هر کدام از نهادها وظایف خاصی را که در متن تفاهمنامه آمده است، انجام خواهند داد.
آرامون اظهار کرد: ارتقا روشهای نظارت، کنترل و بازرسی از کارگاهها، توسعه فرهنگ ایمنی و ترویج استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی مناسب با اجرای این تفاهم نامه، عملی خواهد شد.
در ادامه این تفاهمنامه به امضای اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان رسید.