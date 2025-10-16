معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: راهبرد کنونی نیروی زمینی، تداوم قوی‌تر مسیر عملیاتی شهیدان با تکیه بر امنیت توسعه‌محور، محرومیت‌زدایی و هوشمندسازی نیرو است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار اخوان در این مراسم که با حضور مسئولین لشکری و کشوری و عموم مردم برگزار شد، با اشاره به شهادت شهید شوشتری و محمدزاده در ۲۶ مهر ۱۳۸۸ این خون پاک را عامل انسجام منطقه‌ای دانست. وی تصریح کرد که انگیزه، ابتکار، شجاعت، و ایده‌پردازی شهید نورعلی در تأمین امنیت پایدار باید به عنوان استراتژی و فلسفه عملیاتی در مراکز آموزشی نظامی تدریس شود.

سردار اخوان سوابق درخشان شهید شوشتری شامل فرماندهی لشکر ۵ نصر، فرماندهی عملیات مرصاد، قرارگاه نجف اشرف. قرارگاه حمزه سیدالشهدا، قرارگاه قدس و جانشینی فرمانده نیروی زمینی را یادآور شد و فرمایش امام خمینی رحمه الله علیه مبنی بر شفاعت ایشان در آخرت را نقل کرد که نشان از جایگاه معنوی والای این فرمانده داشت.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه سلامت مردم توسط شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: اصرار ایشان برای رسیدگی به سلامت مردم منجر به اعزام بیش از ۶۰ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رایگان در استان سیستان و بلوچستان شد که در اعتمادسازی بسیار مؤثر بود.

در پایان، سردار اخوان بر برنامه‌های تحول و پیشرفت نیروی زمینی تأکید کرد و گفت: ما در حال تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی هستیم؛ توسعه تاکتیک‌های نوین، پیاده‌سازی نظام بهره‌وری و هوشمندسازی نیرو و استفاده از هوش مصنوعی جزو برنامه‌های اصلی ما است تا رزمندگان در پرتو نورانی شهید شوشتری، نعمت امنیت و آسایش را تداوم بخشند.