بانوان قایقران زنجانی در نخستین روز رقابت‌های روئینگ قهرمانی آسیا با درخشش در ماده‌های دونفره سبک و سنگین‌وزن به فینال راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین روز از مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با راهیابی هر چهار قایقران ایران به مرحله فینال همراه بود.

در دو نفره سنگین وزن بانوان ایران، تیم مهسا جاور از زنجان و فاطمه مجلل با قرار گرفتن در جایگاه دوم، به فینال صعود کرد.

تیم دونفره سبک وزن بانوان ایران نیز باحضور زینب نوروزی از زنجان و کیمیا زارعی، اول شده و به فینال راه یافتند.

سید مسعود محمدی دیگر قایقران زنجانی حاضر در این رقابت هاست که فردا به مصاف حریفان خود خواهد رفت.