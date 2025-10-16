پخش زنده
بانوان قایقران زنجانی در نخستین روز رقابتهای روئینگ قهرمانی آسیا با درخشش در مادههای دونفره سبک و سنگینوزن به فینال راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین روز از مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با راهیابی هر چهار قایقران ایران به مرحله فینال همراه بود.
در دو نفره سنگین وزن بانوان ایران، تیم مهسا جاور از زنجان و فاطمه مجلل با قرار گرفتن در جایگاه دوم، به فینال صعود کرد.
تیم دونفره سبک وزن بانوان ایران نیز باحضور زینب نوروزی از زنجان و کیمیا زارعی، اول شده و به فینال راه یافتند.
سید مسعود محمدی دیگر قایقران زنجانی حاضر در این رقابت هاست که فردا به مصاف حریفان خود خواهد رفت.