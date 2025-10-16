پخش زنده
چین اقدام انگلیس در تحریم شرکتهای چینی به بهانه همکاری با بخش انرژی روسیه را اقدامی غیر قانونی دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اقدام روز چهارشنبه انگلیس مبنی بر قرار دادن نام چند شرکت چینی در فهرست نهادهای تحت تحریم به بهانه حمایت آنها از بخش انرژی روسیه گفت: چین از اقدام انگلیس شدیداً ناراضی است و اعتراض جدی خود را به این مسئله اعلام کرده است.
لین جیان تاکید کرد: چین همواره با تحریمهای یکجانبه بدون پایه حقوق بینالملل و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل مخالف بوده و با آن مقابله خواهد کرد.
وی افزود: در مسئله بحران اوکراین، چین همواره در تلاش برای ترغیب طرفین به صلح و مذاکره بوده و همکاریهای عادی بین شرکتهای چین و روسیه نباید مختل یا تحت تأثیر قرار گیرد. چین اقدامهای لازم را انجام خواهد داد و حقوق قانونی و مشروع خود را بهطور قاطعانه حفظ خواهد کرد.
روز چهارشنبه انگلیس، شرکت پتروشیمی شاندونگ یولون و سه اپراتور بندر در شاندونگ و همچنین شرکت گاز طبیعی مایع بیِهای را در فهرست نهادهای تحت تحریم خود قرارداد. لندن دلی این اقدام را حمایت این شرکتهای چینی از بخش انرژی روسیه اعلام کرده است.