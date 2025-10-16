به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رحمت حاجی زاده با بیان این خبر افزود: باهدف خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان، کاهش خطرات احتمالی درجایگاه‌ها وهزینه ها، نگهداری مطلوب و تعمیرات بموقع قطعات و تجهیزات مورد استفاده در جایگاه‌های CNG، در مدار بودن آنها با پیگیری‌های بعمل آمده از ۵۷ باب جایگاه CNG (مشمول طرح استاندارد سازی) منطقه میاندوآب تعداد ۵۰ باب جایگاه (۸۳ درصد) موفق به تاییدیه بازرسی ادواری از سازمان ملی استاندارد شدند.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب با اشاره به بازدید‌های دوره‌ای بازرسان اداره استاندارد واین منطقه از جایگاه‌های CNG، اظهار داشت:بیشترین موارد نگرانی ما در بحث امنیت مربوط به رعایت دستورالعمل‌های ایمنی از سوی شهروندان، شامل پیاده شدن هنگام سوخت گیری، خاموش کردن خودرو و همچنین باز بودن صندوق عقب هنگام سوخت گیری است که باید توسط مراجعه کنندگان به طور جدی رعایت شود.

حاجی زاده با اشاره به مصرف روزانه ۴۵۱ هزار متر مکعب سی‌ان‌جی در منطقه میاندوآب گفت: درشش ماه نخست امسال، مقدار ۸۴ میلیون مترمکعب CNG در ۵۷ باب جایگاه سطح منطقه میاندوآب سوخت گیری شده است که موجب صرفه جویی بیش از ۸۴ میلیون لیتر بنزین در سطح جنوب آذربایجان غربی گردیده است.

وی همچنین افزود: سه جایگاه سی‌ان‌جی با پیشرفت بالای ۹۵ درصدی با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان میاندوآب، بوکان وشاهیندژ در حال احداث میباشدکه با افتتاح و بهره برداری ازاین سه باب جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) در جنوب استان، مدت زمان سوختگیری به کمتر از پنج دقیقه خواهد رسید.