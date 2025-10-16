پخش زنده
انحراف پژو ۲۰۶ در جاده کازرون به کنارتخته، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر انحراف خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۴ جاده کازرون-کنارتخته، نجاتگران هلالاحمر کازرون به محل اعزام شدند.
سعید دهقان افزود: نجاتگران پس از اقدامات کمکهای اولیه، مصدومان این حادثه را که یک مرد و زن بودند برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون انتقال دادند.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.