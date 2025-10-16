به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه اعلام کرد که برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد حدود ۲۰ هزار مهمات منفجر نشده از جمله بمب و موشک در نوار غزه وجود دارد که تهدید بزرگی را برای جان غیرنظامیان ایجاد می‌کند.

دفتر رسانه‌ای دولتی غزه اعلام کرد: «۷۰ میلیون تُن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجر نشده، نوار غزه را با بزرگترین فاجعه عمرانی و انسانی در تاریخ معاصر رو‌به‌رو کرده است.

به نقل از خبرگزاری صفا، دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه افزود: ما تأکید می‌کنیم که مقیاس تخریب و آوار ناشی از جنگ نسل‌کشی که توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در نوار غزه از دو سال پیش آغاز شد، به سطح بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر رسیده است. تخمین‌های دولت، تا اواسط اکتبر ۲۰۲۵، حاکی از وجود بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تُن آوار و نخاله است.

این آوار شامل هزاران خانه، تأسیسات و نهاد‌های حیاتی است که عمداً توسط اشغالگران تخریب شده‌اند و نوار غزه را به یک منطقه فاجعه‌بار از نظر زیست‌محیطی و ساختاری تبدیل کرده‌اند، مانع از تحویل کمک‌های بشردوستانه شده‌اند و تلاش‌های نجات و امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده‌اند.