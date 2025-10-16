پخش زنده
مدیر کل پایگاههای ملی و جهانی با تأکید بر اینکه بازنگری طرح جامع شهر مرودشت به هیچوجه حریم مجموعه جهانی تختجمشید را نقض نکرده است، گفت: عمده توسعه شهری در جهتهای غیرمیراثی برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی، گفت: در بازنگری طرح جامع شهر مرودشت، تمامی ضوابط و ملاحظات حفاظتی بدون تغییر لحاظ شده است.
وی افزود: محدوده شهرک مهدیه در شمال شهر مرودشت واقع شده و در حریم درجه دوم مجموعه ثبتشده جهانی قرار دارد و هیچ توسعه کمی فراتر از ضوابط حریم در آن پیشبینی نشده است. در این طرح، علاوه بر تصویب حذف کاربریهای نامتناسب، عمده کاربریهای این بخش بهعنوان پشتیبان خدمات گردشگری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی گفت: طرح جامع مرودشت، عمده توسعههای شهر را به مناطق جنوب و جنوب شرقی شهر هدایت کرده است؛ مناطقی که کاملاً خارج از حرائم حفاظتی و منظر فرهنگی این اثر جهانی قرار دارند.
فرهاد عزیزی زلانی افزود: برنامهریزی توسعه شهر مرودشت بهصورت هدفمند به سوی جنوب و جنوب شرقی و خارج از حرائم تختجمشید هدایت شده است. نواحی مجاور پتروشیمی، رودخانه کر و ایستگاه راهآهن کاملاً ایمن بوده و هیچگونه تداخلی با عرصه و حریمهای اثر جهانی ندارند.
وی گفت: بر اساس بررسیهای فنی، تمامی اراضی در حریم، تحت کنترل کامل ضوابط حفاظتی قرار دارند.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی تأکید کرد: حفاظت از اصالت و منظر فرهنگی تختجمشید، خط قرمز تمامی تصمیمات توسعهای در مرودشت است. با تکیه بر مدیریت علمی حریمها و همافزایی میان توسعه پایدار شهری و حفاظت از میراث جهانی، مسیر اصلی سیاستگذاری در این منطقه ترسیم خواهد شد. همچنین با توجه به جایگاه حقوقی وزارتخانه در شورای عالی و همکاری نزدیک با وزارت راه و تأکید شورای عالی در ابلاغیه بازنگری طرح جامع به استانداری فارس، اطمینان داده میشود که در صورت هرگونه تهدید به مجموعه میراث جهانی تختجمشید و حرائم مرتبط، پس از بررسیهای لازم، بلافاصله اقدامات قانونی از طریق شورای عالی و مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.