پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر در حاشیه هشتمین مجمع بینالمللی هفته انرژی روسیه، سند یادداشت تفاهم همکاری با یکی از شرکتهای بزرگ روسی امضاء کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مجمع بینالمللی هفته انرژی روسیه فرصتی برای مذاکره، رایزنی و امضاء اسناد همکاری بین کشورهای حاضر از جمله شرکتهای ایرانی با شرکتهای روسی ایجاد کرده است.
در همین راستا، مصطفی رجبیمشهدی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر در روز دوم این نشست بینالمللی، سند یادداشت تفاهم همکاری با یکی از شرکتهای بزرگ روسی امضاء کرد.
مجمع عمومی هفته انرژی روسیه نیز با حضور مقامات و هیاتهای یکصد کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی ولادیمیر پوتین گشایش یافت.
مهمترین نکات از سخنان ولادیمیر پوتین در نشست عمومی رئیس جمهور روسیه در آغاز این نشست با انتقاد از فشار و تحمیل غرب علیه کشورش گفت: شکستن مصنوعی روابط انرژی در جهان نتیجه فشار تهاجمی غرب است.
وی خودداری اتحادیه اروپا از واردات منابع انرژی از روسیه را باعث افت صنعت اروپا و افزایش قیمتها عنوان کرد و افزود: روسیه با وجود رقابت ناعادلانه علیه خود، همچنان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان باقی مانده است.
پوتین انفجار خطوط لوله «نورد استریم» و خودداری اتحادیه اروپا از خرید گاز روسیه را باعث تسریع در تغییر مسیر صادرات گاز روسیه برشمرد و گفت: روسیه بهطور قابل اعتماد گاز صادر میکند و مصرف داخلی خود را نیز افزایش میدهد.
وی افزود: سطح گازرسانی در روسیه به حدود ۷۵ درصد رسیده و همچنان در حال رشد است.
رئیس جمهور روسیه گفت: تنها روسیه است که در تمام زنجیره صنعت انرژی هستهای دارای تخصص و توانمندی کامل است و هنوز هیچ کشوری جز روسیه نیروگاههای هستهای کوچک نمیسازد.
وی تاکید کرد: بخش نفت روسیه بهصورت پایدار فعالیت میکند و نهتنها بازار داخلی را تأمین میکند بلکه در بازارهای خارجی نیز انعطافپذیر عمل میکند.
پوتین کنارهگیری شرکتهای غربی از خدماترسانی به بخش انرژی روسیه را با عبارت «بلیت خریدند، اما سفر نکردند» توصیف کرد.