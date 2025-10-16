تعداد تلفات و مجروحان حملات هوایی پاکستان در شهرستان «اسپین بولدک» در ولایت قندهار و شهر کابل در روز اعلام آتش بس، به سیصد و نود نفر رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ تعداد تلفات و مجروحان حملات هوایی پاکستان در شهرستان «اسپین بولدک» در ولایت قندهار و شهر کابل در روز اعلام آتش بس، به سیصد و نود نفر رسید. چهل نفر براثر انفجار‌های ناشی از حملات هوایی در شهر کابل کشته یا زخمی شدند. همچنین شمار تلفات و مجروحان حملات هوایی پاکستان و درگیری‌های مرزی در شهرستان اسپین بولدک به سیصد و پنجاه نفر رسید.

پاکستان اعلام کرده است که در حملات ارتش این کشور، اعضای تحریک طالبان پاکستان را که مشغول جنگ با این کشور هستند هدف قرار داده است اما مقامات افغان می‌گویند در این حملات بر غیرنظامیان افغان تلفات وارد شده است.

به هر حال پس از چند روز درگیری، عصر روز گذشته میان افغانستان و پاکستان آتش بس برقرار شد، پاکستان گفته این آتش بس چهل و هشت ساعته است. اما افغانستان گفته است تا زمانی که به خاک این کشور تجاوز نشود درگیری جدید صورت نمی‌گیرد.