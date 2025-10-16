مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر اینکه تولید ارزشمندترین دارایی اقتصادی کشور است، گفت: دولت چهاردهم رشد تولید را به عنوان گفتمان اصلی فعالیت‌های خود دنبال می‌کند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید عباس حسینی در همایش روز ملی صنعت و معدن در تالار فرهنگ و هنر شهر قم با اعلام این مطلب، گفت: به همین منظور تلاش‌های بسیاری از سوی دولت برای تامین اعتبارات این حوزه صورت می‌گیرد.

وی افزود: یکی از طرح‌های جدید دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، امکان تخصیص چند پروانه بهره‌برداری به هر واحد تولیدی متقاضی به‌جای یک پروانه است. این طرح به‌صورت نمونه در برخی استان‌ها از جمله قم اجرا می‌شود تا صنعتگران بتوانند با سهولت بیشتر ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند.

مشاور وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی قم گفت: این استان از ظرفیتهای ارزشمند تولیدی برخوردار است و تلاش می‌شود در کنار رشد کمی تولیدات، بهبود کیفیت محصولات نیز به‌طور مستمر دنبال شود.

حسینی ادامه داد: واحدهای تولیدی قم از موقعیت مناسب صادراتی برخوردارند و دولت با ارائه تسهیلات ویژه، زمینه حضور پررنگ‌تر آن‌ها را در بازار کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت تولید، راهکاری مؤثر برای مقابله با رکود و تورم و عامل اصلی توسعه اقتصادی و رفاه است؛ از این رو دولت حمایت از تولیدکنندگان را با جدیت ادامه می‌دهد.

در ادامه این مراسم، آرمان خالقی، دبیرکل صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با اشاره به ضرورت پایداری انرژی گفت: برای تداوم فعالیت‌های تولیدی و مقابله با فشار تحریم‌ها، لازم است دستگاه‌های مسئول در زمینه تأمین انرژی برق و گاز اقدامات لازم را انجام دهند تا فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که جواز تأسیس دریافت کرده‌اند، بتوانند با اطمینان خاطر به راه‌اندازی واحد‌های تولیدی خود بپردازند.