\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0646\u0627\u0635\u0631 \u062a\u0642\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0628\u062f\u06cc \u0627\u0634 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0634\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0637\u0627\u0647\u0631 (\u0639) \u06a9\u0631\u062c \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u0646\u0627\u0635\u0631 \u062a\u0642\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0686\u0648\u0646 \u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u0646\u0627\u067e\u0644\u0626\u0648\u0646 \u0648 \u0646\u0627\u062e\u062f\u0627 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.