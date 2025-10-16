به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بیست ودومین مسابقات ملی مهارت ایران در سالن اجلاس گفت: آینده هر کشوری را مهارت آموزان رقم می زنند.

احمد میدری افزود: انقلاب صنعتی انقلاب بخار است که همان قدر که دانشمندان در شکل گیری آن نقش داشتند افراد ماهر این دوره جدید را رقم زدند.

وی گفت: ۷۰ درصد نیروی کار در ایران وجهان نیازمند آموزش مستمر هستند و به خاطر اینکه می دانیم هیچ جوان ماهری در ایران بیکار نیست با مهارت آموزی می توانیم توانمند شویم .

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: ورود ما به حل مشکلات و تغییر مستمر در وضعیت اقتصادی مان در گرو مهارت آموزی است.

احمد میدری گفت: در دولت چهاردهم می توانیم در عرصه جدید از مهارت آموزی وارد شویم به این علت که رئیس جمهور عدالت را در آموزش در اولویت قرار داده و جزء برنامه های دولت است و وزارت تعاون و فنی وحرفه ای و آموزش و پرورش باهم در تلاش برای رقم زدن این مهم هستند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: هنر ما در صورتی موفق خواهد شد که انرژی جوانان را آزاد کنیم

احمد میدری خطاب به جوانان حاضر در این مسابقات تاکید کرد: شما جوانانی که امروز قهرمانان مهارت آموزی هستید تلاش کنید و سیستم اداری را به حرکت در آوردید وانتظار ما از شما جوانان تحول دراین عرصه است و تغییر بزرگ را در جای جای وطن رقم بزنید.