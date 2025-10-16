آغاز اجرای طرح بزرگ فیبر نوری در کاشمر
شهرستان کاشمر با سرمایهگذاری هزار میلیارد تومانی، به عنوان نخستین شهر هوشمند کشور، وارد مرحله اجرای شبکه فیبر نوری شد.
در آیین امضای این تفاهمنامه که دکتر حسن آذری نصرآباد، مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی، محمد قربانی فرماندار کاشمر، حجتالاسلام نیکبین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و شهردار کاشمر حضور داشتند، بر همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی برای اجرای این طرح ملی تأکید شد.
فرماندار کاشمر با بیان اینکه تمام ظرفیتهای مدیریتی شهرستان و مجموعه شهرداری پای کار اجرای این طرح بزرگ هستند، افزود: اجرای شبکه فیبر نوری، تحولی اساسی در زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات شهری ایجاد خواهد کرد و مردم بهزودی تفاوت استفاده از خدمات بر بستر فیبر نوری را بهصورت ملموس احساس خواهند کرد.
محمد قربانی با قدردانی از حمایتهای شرکت مخابرات ایران و مدیران استانی افزود: با اجرای این طرح، مسیر هوشمندسازی شهر کاشمر بهصورت عملی آغاز و این شهر بهعنوان نخستین شهر هوشمند کشور معرفی میشود.
او با ابراز امیدواری از اینکه نخبگان و کارآفرینان بتوانند از این بستر هوشمند برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه بهره ببرند، به آمادگی شهرستان برای اجرای شبکه فیبر نوری در روستاها هم اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله کم روستاها تا مرکز شهرستان، آمادگی داریم با همکاری دهیاریها، این طرح را در سطح روستاها نیز اجرا کنیم تا کاشمر به عنوان نخستین شهرستان هوشمند کشور شناخته شود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی با اشاره به اینکه کاشمر تا پایان سال به عنوان اولین شهر هوشمند کشور پس از مراکز استان معرفی میشود، اظهار داشت: هم اینک کاشمر با اجرا و توسعه فیبر نوری با هزار میلیارد تومان اعتبار، به بزرگترین کارگاه توسعه ارتباطات کشور تبدیل شده است.
دکتر حسن آذری نصرآباد افزود: با اجرای طرح ملی فیبر نوری و پوشش تمام خانوارهای شهری تا پایان سال، علاوه بر ارتقای کیفیت ارتباطات، فرصتهای شغلی جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد میشود.
او با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ مشترک از خدمات فیبر نوری بهرهمند شدهاند، افزود: با اجرای شبکه انتقال و نصب تجهیزات جدید، ظرفیت ارتباطی استان ظرف چند ماه آینده به بیش از سه و نیم برابر افزایش خواهد یافت؛ همچنین با همکاری دهیاریها و اجرای فیبر نوری در روستاها، کاشمر در انتخابات سال آینده از شبکهای امن و پایدار برخوردار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، سه دستگاه یادشده در برنامهریزی، طراحی، تأمین و بهرهبرداری از زیرساختهای فناورانه شهر همکاری خواهند داشت.
به گفته او، توسعه فیبر نوری در منازل، مدارس و دستگاههای اجرایی با هدف تسهیل خدمات شهری و تحقق شهر هوشمند، از مهمترین اهداف این طرح ملی است.