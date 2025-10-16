\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06f1\u06f8\u06f6 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0627\u0632 \u06f3\u06f1 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u062a\u0641\u0646\u06af \u0648 \u062a\u067e\u0627\u0646\u0686\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f.\n