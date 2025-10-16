در جریان سفر سردار علی فدوی به استان خراسان‌شمالی، وی با خانواده سردار شهید رجبعلی محمدزاده و خانواده شهیدان سید محسن و سید علی هاشمی دیدار و گفت‌و‌گو کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این دیدارها، سردار فدوی ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، بر نقش بی‌بدیل شهیدان در حفظ امنیت و عزت کشور تأکید کرد.

وی سردار شهید رجبعلی محمدزاده را از فرماندهان برجسته و متعهد سپاه دانست که با روحیه جهادی و اخلاص، در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرد.

همچنین با حضور در منزل خانواده شهیدان سید محسن و سید علی هاشمی، سردار فدوی با اشاره به جایگاه والای این دو شهید، از خانواده آنان به عنوان نماد ایثار و فداکاری یاد کرد.