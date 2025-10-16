پخش زنده
امروز: -
در نشست مسئولان استانی و شهرستانی در مهاباد از اختصاص اعتبار و تامین پایدار آب آشامیدنی در مهاباد خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خبری که مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در مهاباد اعلام کرد و گفت: ما پروژهای را طراحی کردیم که بتوانیم از محل مخزن دریاچه سد مهاباد آب را از بهترین سطح و آب با کیفیت را برداشت کنیم.
مجتبی نجفی، افزود: این پروژه مراحل اجرایی خود را با تخصیص اعتبار حدود هفت و نیم میلیارد تومان با پیگیریهای فرماندار و استاندار طی میکند.
او اضافه کرد: تا یک ماه آینده مراحل ساخت سکوهای بتنی و لوله گذاری پروژه و ۴ پمپ که باید داخل دریاچه کار کنیم را انجام دهیم.
در نشست بررسی راهکارهای مقابله با تنش آبی مهاباد همچنین از حل مشکل تامین آب آشامیدنی مهاباد در زمان قطعی برق هم خبر داده شد.
فرماندار ویژه مهاباد هم گفت: ۸۰ درصد اعتبار اجرای طرح آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد تامین شده است.
محمد صادق امیر عشایری افزود: خوشبختانه ۸۰ درصد از اعتبارات که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد تومان است برای پروژه ۱۴۱ روستایی مهاباد هم در نظر گرفته شده است.
بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی به روستاهای قره قشلاق، خلیفان و سیاهقل سفلا و علیا و مخازن کانی صوفی رشید و باغ فردوس مهاباد، هزینه کرد بیش از ۷ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای بدون دهیاری و اجرای ۴ کیلومتر خط انتقال با اعتبار بالغ بر ۵ میلیارد تومان برای آبرسانی به طرحهای نهضت ملی مسکن مهاباد از دیگر خبرهای مهم این نشست بود.