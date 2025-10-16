رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت درگذشت سردار افشار را تسلیت گفت.

تسلیت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت درگذشت سردار افشار را تسلیت گفت.

متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است:

"و بشّر الصّابرین الّذین إذا أصَابتهم مصیبَه قالوا إنّاللّه وإناإلیْه رَاجعون"

خانواده محترم سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام؛

با احترام خبر درگذشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار واصل و موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

درود خدا بر آن مجاهد فی‌سبیل‌الله که عمر پر برکت خویش را با مجاهدتی خالصانه در سایه‌سار قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و نهضت پرفروغ حضرت امام خمینی (ره) سپری نمود و در قامت یک فرمانده شجاع، انقلابی و هوشمند در پاسداری از کیان انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس به مقابله با استکبار و ضد انقلاب پرداخت و پس از آن نیز در سنگر جهادعلمی و دانشگاهی بر مسیر نورانی جهاد و شهادت و ولایت استواری نمود.

اینجانب درگذشت آن مرحوم مغفور را به خانواده معظم و معزز، بستگان و جمیع همرزمان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با شهدا، صلحا و صدیقین و برای بازماندگان سوگوار صبر و شکیبایی توام با عزت و سعادت مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر