به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در این آیین گفت: ارزش مجموع این لوازم ۳۵۳ میلیارد ریال است که در قالب ۹ قلم کالای اساسی شامل بخاری، تلویزیون، یخچال، ماشین لباس‌شویی، کولر، اجاق‌گاز، جاروبرقی و فرش به مددجویان اهدا شد.

مجید الهی‌راد افزود: در این مرحله، هزار و ۵۰۰ دستگاه بخاری، ۳۳۰ دستگاه تلویزیون، ۳۳۰ ماشین لباس شویی، ۹۵۰ کولر، ۵۴۰ یخچال فریزر، ۴۰ اجاق‌گاز، ۲۰۰ دستگاه جاروبرقی و ۱۷۴ تخته فرش میان خانوار‌های نیازمند تحت حمایت توزیع شده است.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تامین بخشی از لوازم ضروری مورد نیاز مددجویان و در راستای بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت انجام گرفته است.

الهی‌راد اظهار داشت: مددجویان دریافت‌کننده این اقلام پیش‌تر توسط مددکاران کمیته امداد شناسایی و نیازسنجی شده بودند و اقلام مورد نیاز آنها در سامانه «سُها» ثبت و تأیید شده که امروز تحویل داده شد.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، مانه، سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن قدردانی از خدمات کمیته امداد استان در کمک و خدمات رسانی به افراد نیازمند و توانمند سازی اقشار محروم جامعه گفت: تلفیق خدمت معیشتی با پیوست فرهنگی، رویکرد موفق کمیته امداد در تربیت نخبگان نیازمند است و توجه به این پیوست زمینه‌ساز موفقیت‌های علمی مددجویان می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مؤثر کمیته امداد در ارائه خدمات متنوع به نیازمندان بیان کرد: این نهاد در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های مختلف معیشتی، آموزشی و اشتغال‌زایی، نقش بسیار مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح زندگی خانوار‌های نیازمند استان ایفا کرده است.