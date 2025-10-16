پخش زنده
حجتالاسلاموالمسلمین علی مصباح یزدی گفت: در نبرد حق و باطل، رهبری، مردم و نخبگان سه رکن پایداری ملت ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلاموالمسلمین علی مصباح یزدی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی در بیستویکمین همایش استانی دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی با عنوان «جنگ ترکیبی ۱۲ روزه؛ درسها و عبرتها» در دانشگاه لرستان گفت: در نبرد حق و باطل، رهبری، مردم و نخبگان سه رکن پایداری ملت ایران هستند.
وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه افزود: رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)، محور انسجام ملی و هدایت فرهنگی ملت است.
در ادامه، حجتالاسلاموالمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره ۸۸ شهید لرستانی در جنگ ۱۲ روزه گفت: مردم این دیار نشان دادهاند هزینه تسلیم، بهمراتب سنگینتر از هزینه مقاومت است.
حجت الاسلام روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه در جنگ شناختی، دشمنان باورها را هدف قرار دادهاند، گفت: دشمن زمانی به پای میز مذاکره میآید که در میدان جنگ شناختی شکست خورده باشد. این یعنی پیروزی باور و صرفاً ابزار نیست.
وی افزود: این نشست فکری و فرهنگی با حضور اساتید، نخبگان و پژوهشگران، صحنه تبیین تازهای از نبرد حق و باطل در عصر حاضر است.
شرکتکنندگان نیز در این مراسم، اتحاد سه رکن اصلی قدرت نرم، یعنی رهبری، مردم و خواص را تضمین پایداری جبهه مقاومت عنوان کردند.