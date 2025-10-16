پیکر دکتر «رضا شاهمیرزایی» فوق تخصص قلب، تشییع و در آرامستان اراک به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیکر دکتر «رضا شاهمیرزایی» فوق تخصص قلب امروز تشییع و در آرامستان شهر اراک به خاک سپرده شد.
در این مراسم پیکر این پزشک فقید، در میان حزن و اندوه، مردم، مسئولین و جمعی از همکاران و کادر درمان، از بیمارستان سینا اراک تشییع و پس از اقامه نماز در آرامستان شهر اراک آرام گرفت.
دکتر رضا شاهمیرزائی فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان و فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق بود که پس از فارغ التحصیلی، زادگاه خود را برای خدمت برگزید و سالیان متوالی در اراک طبابت کرد.
این متخصص حاذق اراکی پس از گذران یک دوره بیماری شامگاه دوشنبه ۲۲ مهرماه دار فانی را وداع گفت.