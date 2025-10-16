وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حاشیه هفتاد و دومین نشست منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت با خانم دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ دکتر ظفرقندی در این دیدار از اقدامات و پیگیری‌های مستمر مدیر منطقه‌ای قدردانی کرد و بر تقویت ظرفیت تولید دارو در منطقه به طوری که نیاز‌های منطقه را پوشش دهد تاکید کردند.

وی همچنین به حمایت کشورمان در زمینه آموزش اتباع افغانستانی اشاره و تصریح کردند: ایران به وظیفه خود در حمایت از ارتقای آموزش و بهداشت منطقه متعهد است.

وزیر بهداشت با اشاره به موضوع تحریم‌ها که دسترسی ایران را به اقلام سلامت محدود کرده است از دکتر حنان بلخی خواست در جهت تسهیل اقلام‌ مورد نیاز وزارت بهداشت از منبع مالی موجود نزد سازمان جهانی بهداشت که طی تفاهم نامه‌ای از کوواکس به سازمان جهانی بهداشت منتقل شده است اقدام نماید.

دکتر بلخی نیز تصریک کرد: شخصا از موضوع خودکفایی در منطقه حمایت می کند.

وی از اقدامات ایران در خصوص اتباع افغانستانی تقدیر نمود و گفت: با همکاری دو نماینده سازمان در دو کشور همکاری‌های موثرتری قابل انجام است.

در ادامه این دیدار که با حضور برخی مقامات بلند پایه وزارت بهداشت صورت گرفت، آقای دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت افزود: در زمینه بیماری‌های واگیر ایران برنامه‌های مهمی در دست اقدام دارد از جمله حذف هپاتیت C که در این خصوص در تامین کیت‌های تشخیصی به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم.

وی همچنین افزود: شیوع سل و مالاریا در جمعیت افغان حاضر در ایران بسیار بالاست و برای سلامت ایرانیان تهدید محسوب می‌شود. کنترل پشه آئدس و تب دنگی در منطقه در آینده چالش مهمی خواهد شد که لازم است از الان اقداماتی انجام دهیم. همچنین هنوز گواهی حذف پولیو را دریافت نکردیم.

در پایان دکتر بلخی از ایران خواست در زمینه مصرف مواد ذیل گروه ۵ رویدادی را برنامه ریزی نماید. در زمینه پشه آئدس مالزی تجارب خوبی دارد که میتوان استفاده کرد.