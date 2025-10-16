پخش زنده
روزنامه دیلی میل، عکس و ویدئوهایی از انتقال مواد مخدر، با استفاده از پهپاد، به زندانهای انگلیس منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی میل نوشت: اکنون رساندن مواد مخدر، غذای آماده، تلفن همراه و سلاح، با استفاده از پهپادها، به زندانهای انگلیس از جمله زندان "وندزورث" در جنوب غرب لندن، عادی شده است.
به نوشته این روزنامه، با این که در اطراف زندانهای انگلیس، هشدارهایی نصب شده است تا افراد خلافکار مراقب رفتار خود باشند و منطقه را برای پرواز پهپادها ممنوع اعلام کرده است، شبها پهپادها مشغول کارند و سفارشهای زندانیان را به آنان میرسانند.
دیلی میل نوشت: زندانیان در انگلیس با استفاده از عصا، دسته جارو یا دیگر وسایل مناسب از پنجرههای سلول هایشان، وسایلی را که پهپادها آوردهاند، دریافت میکنند.
به نوشته این روزنامه، شماری از زندانیان پنجرههای سلولها را به گونهای شکسته و تخریب کردهاند که پهپادها بتوانند در هر زمان مواد مورد نظر را به سلول برسانند.
روزنامه دیلی میل نوشت: در پارهای از موارد هم سفارش زندانیان با پهپاد به محوطه حیاط یا دیگر بخشهای زندان پرتاب میشود تا صبح فردا زندانی بتواند آنها را جمع کند.
به نوشته این روزنامه، گهگاه زندانیانی که به تمیز کردن محوطه زندان مشغولند، موادی را که پهپادها در محوطه حیاط زندان رها کردهاند، جمع آوری میکنند و به دست زندانی سفارش دهنده میرسانند.
دیلی میل نوشت: اکنون این نگرانی وجود دارد که پهپادها بزودی بتوانند زندانیان را از زندان بلند کنند و در بیرون از زندان بر زمین بگذارند تا زندانیان بتوانند فرار کنند.
روزنامه دیلی میل نوشت: دولت انگلیس در ماه ژانویه امسال محوطه اطراف زندانها را برای پرواز پهپادها ممنوع کرد. براساس این قانون، به پرواز در آوردن پهپاد در شعاع ۴۰۰ متری از زندانها یا کانونهای تربیت کودکان و نوجوانان، (محلهای نگهداری کودکان مجرم) ممنوع است و متخلف، تا دو هزار و ۵۰۰ پوند جریمه میشود.
به نوشته این روزنامه، قاجاق مواد مخدر به درون زندانها نیز تا ۱۰ سال زندان در بر دارد.
دیلی میل نوشت: فقط در زندان منچستر، پارسال دستکم ۲۲۰ بار پهپادها مشغول رساندن سفارشهای زندانیان بودند و در زندان چشایر در فاصله ماه اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۰ پهپاد مواد مخدری به ارزش ۱.۷ میلیون پوند را به درون زندان منتقل کردند.