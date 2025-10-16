به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در نشست دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و حوزه‌های پیشرو و سرآمد، فعالان و مدیران حوزه به بیان دغدغه‌ها و ارائه راهکار‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله چالش‌های پیش‌روی نظام، دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، توسعه فعالیت‌های پژوهشی، شفاف‌سازی در عملکردها، ارتباط مؤثر با مردم و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزوی جوان پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم تحول مستمر در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه تأکید کردند و خواستار تقویت ارتباط حوزه با جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جوان برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های فکری و فرهنگی روز شدند.

مدیران و اساتید در این نشست، توجه به مسائل کلان نظام، افزایش فعالیت‌های علمی و اجتماعی حوزه و حضور مؤثرتر در عرصه‌های فرهنگی را از مهم‌ترین اولویت‌های امروز حوزه‌های علمیه برشمردند.