نشست دبیر شورای عالی حوزههای علمیه و حوزههای پیشرو و سرآمد با هدف بررسی دغدغهها وارائه راهکارهای تحول در حوزه علمیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در نشست دبیر شورای عالی حوزههای علمیه و حوزههای پیشرو و سرآمد، فعالان و مدیران حوزه به بیان دغدغهها و ارائه راهکارها در زمینههای مختلف از جمله چالشهای پیشروی نظام، دغدغههای رهبر معظم انقلاب، توسعه فعالیتهای پژوهشی، شفافسازی در عملکردها، ارتباط مؤثر با مردم و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان حوزوی جوان پرداختند.
شرکتکنندگان در این نشست بر لزوم تحول مستمر در نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه تأکید کردند و خواستار تقویت ارتباط حوزه با جامعه و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان جوان برای پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی روز شدند.