سرپرست پلیس راه لرستان گفت: طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات شبانه در استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یداله نادری با اشاره به اجرای طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جادهها گفت: استفاده از چراغهای غیر استاندارد و خیرهکننده موجب اختلال دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال وقوع تصادفات میشود.
وی افزود: برخورد با تخلفات نقص سیستم روشنایی، چراغهای زنون و چراغهای الوان با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
نادری از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نسبت به رعایت استانداردهای فنی خودروها به ویژه در سیستم روشنایی اقدام کنند.
به گفته سرپرست پلیس راه استان، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون دهها دستگاه خودرو که از چراغ زنون و تغییر نوردهی غیرمجاز استفاده میکردند، شناسایی، جریمه و توقیف موقت شدند.