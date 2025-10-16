رئیس‌جمهور، پس از حضور در چند مراسم مهم بین‌المللی و ملی در اصفهان به تهران بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در این سفر، دکتر پزشکیان در مراسم مختلفی از جمله چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات» و اختتامیه همایش «نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» و افتتاحیه «بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران» حضور یافت.

رئیس‌جمهور همچنین در «بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان» شرکت کرد.

در حاشیه این برنامه‌ها، باتوجه‌به مطالبات و انتظارات مردمی از سفر رئیس‌جمهور به استان اصفهان و دستاورد مردمی، پزشکیان نشست‌هایی با مجمع نمایندگان استان و همچنین نشستی با نمایندگانی از جامعه کشاورزی در مورد نظام مسائل استان و مسئله آب داشت و پیشنهاداتی را برای حل این مسائل و مشکلات مطرح کرد.

وی دقایقی پیش از اصفهان به تهران بازگشت.