امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۴- ۲۲:۰۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان
نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
فیلتر‌های خودرو با نشان اصلی، اما تقلبی
فیلتر‌های خودرو با نشان اصلی، اما تقلبی
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
تخریب عمدی جنگل‌های زاگرس با اهداف سودجویانه
تخریب عمدی جنگل‌های زاگرس با اهداف سودجویانه
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
چهاردهمین دوره شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان
چهاردهمین دوره شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
خبرهای مرتبط

مذاکره با آمریکا بست محض است

مذاکره با آمریکا؛ راه حل یا تله‌ای راهبردی؟

جمهوری اسلامی اهل مذاکره است، اما تحمیل را نمی‌پذیرد

برچسب ها: مذاکره با آمیریکا ، دشمنی آمریکا با ایران ، خباثت آمریکا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 