مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به مشکلات پیش روی منطقه آزاد ارس گفت:هیچ مانعی برای دسترسی این منطقه به سامانه جامع تجارت وجود ندارد و این دسترسی را فعال خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرشاد مقیمی در نشست تخصصی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس و فعالان اقتصادی ارس با وی موضعی سازنده و عملی به دغدغه‌های مطرح شده از سوی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس اتخاذ و اعلام کرد:در خصوص دسترسی سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه جامع تجارت هیچ گونه مانع فنی یا اجرایی برای اعطای دسترسی کامل به این منطقه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: سازمان منطقه آزاد ارس بلافاصله درخواست رسمی خود را ارائه دهد تا ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دسترسی را فعال و عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به عنوان معین استان آذربایجان شرقی نیز فعالیت می‌کند با پذیرش وجود مشکلات در حوزه تخصیص ارز از برنامه‌ریزی برای یک اقدام جدی خبر داد و گفت:با توجه به مسئولیتی که به عنوان معین استان دارم در هفته‌های آینده جلسه ویژه‌ای را با محوریت بررسی و حل مشکلات منطقه آزاد ارس تشکیل خواهیم داد.

مقیمی تاکید کرد: در این جلسه تمامی مسائل و چالش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت که سازمان منطقه آزاد ارس با آنها مواجه است به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته و برای هر یک راهکار‌های عملی و فوری تعریف خواهیم کرد.

مقیمی با ابراز تعهد کامل سازمان متبوعش به توسعه مناطق صنعتی کشور خاطرنشان کرد:ما تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهیم گرفت تا در همکاری نزدیک با سازمان منطقه آزاد ارس موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و واحد‌های صنعتی این منطقه را برطرف کرده و بستر لازم برای شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی ارس را فراهم آوریم.