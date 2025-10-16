به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه جمع‌بندی سفر دو روزه وزیر صمت به آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری‌های کاربردی و هماهنگ در مسیر توسعه استان گفت:حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سفر اخیر فرصتی کم‌نظیر برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌های استان فراهم کرد و انتظار داریم نتایج این سفر به تصمیماتی اجرایی و گره‌گشا منجر شود.

وی گفت:هماهنگی نمایندگان استان نقش موثری در پیشبرد اهداف سفر داشت.

وی با اشاره به تدوین جمع‌بندی نهایی جلسات گفت: صورت‌جلسات و مصوبات این نشست‌ها برای بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال شده و در آینده نزدیک نشست مشترکی برای پیگیری اجرای مصوبات برگزار خواهد شد.

سرمست افزود: ارتباط مستمر با وزارت صمت و معاونان این وزارتخانه برای پیگیری مشکلات استان برقرار است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محور‌های اصلی مطرح‌ شده در جلسات گفت: بخشی از چالش‌های اقتصادی استان ناشی از سیاست‌های کلان ارزی و اقتصادی کشور است اما در سطح استانی مسائلی مانند محدود بودن اختیارات ارزی، ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی، فرسودگی صنایع مادر و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی محسوب می‌شود.

وی پیشنهاد کرد اختیارات مربوط به بررسی پرونده‌های ارزی تا سقف پنج میلیون دلار به کارگروه استانی واگذار شود تا روند حل مشکلات تولیدکنندگان تسریع یابد.

سرمست همچنین از تدوین برنامه بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای سال آینده خبر داد و افزود: این اقدامات می‌تواند بخش مهمی از ناترازی انرژی استان را برطرف کند.

سرمست فرسودگی صنایع مادر را یکی از چالش‌های اساسی دانست و گفت: اغلب صنایع بزرگ استان از جمله ماشین‌سازی تبریز بیش از چهار دهه قدمت دارند و نیازمند بازسازی فوری هستند.

وی با بیان اینکه برای این منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان خصوصی‌سازی امضا شده است درخواست کرد: ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت صمت برای نوسازی صنایع مادر و توسعه زیرساخت‌های انرژی استان اختصاص یابد.

استاندار آذربایجان شرقی درباره کمبود نقدینگی واحد‌های صنعتی نیز اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی در فرایند تخصیص تسهیلات و تعدد سامانه‌ها، پیشنهاد استان اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال برای مگاپروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه یکپارچه تسهیلات بانکی است تا روند تامین مالی تسریع شود.

سرمست با اشاره به جایگاه صنعت فرش دستباف در اقتصاد و فرهنگ استان گفت: سه مطالبه اصلی در این حوزه حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف، احیای بیمه قالیبافان و اختصاص تسهیلات حمایتی برای احیای این صنعت اصیل است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان قیر افزود: افزایش تعرفه واردات قیر ایران از سوی ترکیه و قرار گرفتن آن در طبقه محصولات پتروشیمی روند صادرات به کشور‌های همسایه را با چالش روبرو کرده است. پیشنهاد استان خروج قیر از فهرست مواد خام، بازگشت مشوق‌های صادراتی و رایزنی با ترکیه و عراق برای تعدیل تعرفه‌هاست.

استاندار آذربایجان شرقی ظرفیت‌های معدنی استان را بسیار ارزشمند دانست و گفت: با وجود ذخایر غنی معدنی در آزادسازی و بهره‌برداری از پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی تعلل شده است.

سرمست از مدیران وزارت صمت خواست آزادسازی پهنه‌ها را تسریع و واگذاری آنها به بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد تا اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه توسعه فاز‌های جدید مجتمع مس سونگون و ایجاد صنایع پایین‌دستی مس از دیگر اولویت‌های استان است، انتخاب آذربایجان شرقی به‌عنوان پایلوت ملی اجرای سیاست‌های جدید صنعتی و تفویض اختیارات وزارت صمت را پیشنهاد کرد چرا که استان از ظرفیت علمی و صنعتی بالایی برخوردار است.

سرمست از طرح ایجاد دفتر منطقه‌ای طراحی و نوآوری صنایع شمال‌غرب کشور در تبریز خبر داد و گفت: این دفتر با محوریت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های صنعتی می‌تواند حلقه ارتباط صنعت و دانش را تقویت کند.

وی افزود: برای تقویت خوشه کفش تبریز نیز درخواست ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه وزارت صمت ارائه شده تا این صنعت راهبردی استان مورد حمایت ویژه قرار گیرد.