

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه پنجمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، نیکو روزبهانی ملی پوش کشورمان در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم در حرکت نخست خود از مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی بازماند، اما در حرکت دوم خود موفق به مهار وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم وزنه ۱۵۲ کیلوگرمی را مهار کرد و نشان برنز جهان را کسب کرد.

تیم ملی بزرگسالان بانوان با ترکیب مهدیه محمدیان، فاطمه انصاری، زهرا اقایی سامانی، حدیث بیت الهی، سمانه هدی اق قلعه و نیکو روزبهانی و با هدایت مه‌سیما بابایی و سیده مریم حسینی در این رقابت‌ها حضور دارند.