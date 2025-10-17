پخش زنده
امیرعلی احمدلو در سومین بازی مقابل نماینده دانمارک نتیجه را واگذار کرد و از مسابقات بدمینتون جوانان جهان حذف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو نماینده کشورمان در مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی هند برگزار شد، با نمایشی قابلتقدیر به کار خود در این رقابتها پایان داد.
این رقابتها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در سطح یک جهانی برگزار شد و ۴۲۹ بازیکن از کشورهای مختلف جهان در آن حضور داشتند.
احمدلو با رده ۷۶ جوانان جهان، مقابل نمایندگان ایرلند و اسپانیا به پیروزی رسید، اما در مرحله سوم در مقابل راسموسن از دانمارک نتیجه را واگذار کرد و از ادامه رقابتها بازماند.