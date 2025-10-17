

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو نماینده کشورمان در مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی هند برگزار شد، با نمایشی قابل‌تقدیر به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در سطح یک جهانی برگزار شد و ۴۲۹ بازیکن از کشور‌های مختلف جهان در آن حضور داشتند.

احمدلو با رده ۷۶ جوانان جهان، مقابل نمایندگان ایرلند و اسپانیا به پیروزی رسید، اما در مرحله سوم در مقابل راسموسن از دانمارک نتیجه را واگذار کرد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.